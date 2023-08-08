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لبنان

جولة لوفد من ممثلي دول الاعضاء في مجلس الامن على الخط الازرق

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:20
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وصل الى بلدة مركبا قضاء مرجعيون وفد من ممثلي دول الاعضاء  في مجلس الامن الدولي المعتمدين في لبنان، عبر طوافتين عسكريتين للجيش، حيث جال الوفد على الخط الازرق عند النقطة المشرفة على وادي هونين قبالة بلدة مركبا، بمواكبة امنية من الجيش.
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وانتقل الوفد سيرا على الاقدام بإتجاه محيط موقع العباد، ومن ثم الى محلة المحافر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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