جولة لوفد من ممثلي دول الاعضاء في مجلس الامن على الخط الازرق

Advertisement

وصل الى بلدة مركبا قضاء مرجعيون وفد من ممثلي دول الاعضاء في مجلس الامن الدولي المعتمدين في لبنان، عبر طوافتين عسكريتين للجيش، حيث جال الوفد على الخط الازرق عند النقطة المشرفة على وادي هونين قبالة بلدة مركبا، بمواكبة امنية من الجيش.وانتقل الوفد سيرا على الاقدام بإتجاه محيط موقع العباد، ومن ثم الى محلة المحافر.