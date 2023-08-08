الجميّل: تعطيل الحوار هو مخطّط لضرب البلد

قال فارس الجميّل المستشار الإعلاميّ لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إنّ "تعطيل الحوار هو مخطّط لضرب البلد"، وتساءل: "ما هو الخطأ من الدعوة للحوار الذي حصل في البطريركيّة المارونيّة؟" وأضاف أنّ "الدعوة كانت للحضور إلى البطريركيّة المارونيّة للتحاور وللنقاش حول مختلف المواضيع، والذي يعترض ويقول إنّه لا يُريد الحوار يُريد التعطيل".

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وأضاف الجمّيل من الديمان في حديثٍ للـ"أم تي في" أنّ "هذا النمط من التعطيل لم يعد مجديّاً، وبعد 9 أشهر هل المطلوب من الحكومة أنّ لا تعمل؟"

وأوضح أنّ البطريرك لا يُناقش إجتماعات الحكومة، بل يتناول مبادىء عامّة، وهو يقول إنّ الأساس هو انتخاب رئيس للجمهوريّة، وأكّد اليوم تثمين عمل الحكومة لتمرير هذه المرحلة الصعبة، والبطريرك يتحدّث بما ينصّ عليه الدستور".

وقال الجميّل إنّه لم يعدّ مقبولاً أنّ يظلّ هناك بعض المعترضين على الحوار، في الوقت الذي يجتمعون مع رئيس الحكومة في السرايا، لكنّهم لا يُشاركون في جلسات الحكومة".

وشدّد على أنّ "لبنان يحتاج إلى تعاون الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة، فالانتخابات الرئاسيّة ستحصل عاجلاً أم آجلاً، ويجب عند حدوثها أنّ تبقى المؤسسات في البلاد قائمة وليست فارغة".