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لبنان

قطاع المهن الحرة في"المستقبل": لعدم الزج باسم التيارفي مشاكل نقابية داخلية

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:58
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 اصدر قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بيانا،  تعقيباً على مواقف نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة، فأكد أنه" ينأى بنفسه عن التدخل بأي إشكالات نقابية و مهنية داخلية".

 اضاف:"إذ يترفع عن الرد على ما تضمنته الكلمة الأخيرة للنقيب عفيف شرارة، يتمنى عليه وعلى المعنيين  في النقابة عدم الزج باسم "تيار المستقبل" في مشاكل نقابية داخلية لا علاقة له بها، والانصراف إلى معالجتها بالتعاون مع الخبراء لإيجاد الحلول المناسبة، بدل التلهي بمواقف غير مسؤولة لا وظيفة لها سوى الهروب إلى الامام وتمييع الحقائق".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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