Advertisement

لبنان

سليمان: المواقف التي ستتخذ تحت المظلة الدولية يمكن اخذها الان تحت مظلة الدستور واتفاق الطائف

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1095671-638271111638106628.png
Doc-P-1095671-638271111638106628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان  في تصريح: "ليت الكتل النيابية والاحزاب التي ينتمي اليها الوزراء الذي حضروا لقاء الديمان والذين لم يحضروا، تستجيب لدعوة البطريرك الى النزول الى مجلس النواب وانتخاب احد المرشحين المعلنين. 
Advertisement
لا نقول هذا لان رئيس الجمهورية ماروني ولان الراعي هو بطريرك الموارنة ولانه يتكلم من الديمان التي تجسد تاريخ البطاركة الموارنة والتي تقع على كتف وادي القديسين الموارنة،  بل لان الشغور في سدة الرئاسة اصبح يشكل خطراً داهماً على المؤسسات التي تشغر من المسؤلين عنها تدريجيا وعلى الاقتصاد وعلى الامن وعلى الشعب الذي يهاجر بالالاف ويعود سنوياً لتفقد حال الوطن".

اضاف:"لا مكاسب في انتظار لودريان او التفاهمات العالمية ، فالمواقف التي ستتخذ تحت المظلة الدولية يمكن اخذها الان تحت مظلة الدستور واتفاق الطائف وعلى قاعدة " خير البر عاجله".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2023-08-08
11:41 | 2023-08-08
11:26 | 2023-08-08
11:22 | 2023-08-08
11:15 | 2023-08-08
11:08 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24