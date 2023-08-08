نصار: اعتذرت عن عدم حضور اجتماع الديمان لأسباب ميثاقية دستورية بالشكل لا بالسياسة

قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن عدم مشاركته في اجتماع الديمان: "أريد ان أوضح انني اعتذرت منذ اسبوعين عن عدم حضور هذا اللقاء لأسباب ميثاقية دستورية بحتة بالشكل وليس بالسياسة، علما ان علاقتنا مع الديمان والبطريرك عمرها أكثر من خمس وعشرين عاما".

كلام نصار جاء خلال حضوره مؤتمرا صحافيا في صالة السفراء في الكازينو، للاعلان عن برنامج "Les Nuits Nostalgie - Winter Edition"، وقال: "نأمل ان نكمل هذا الصيف مع استقرار امني وسياسي بالرغم من الاحداث في صيدا، وهنا نشكر الجيش والقوى الامنية على جهودها من اجل استقرار الامن في جميع المهرجانات في كل المناطق وهذا أمر مطمئن".