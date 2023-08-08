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لبنان

حادث سير يتسبّب بمأساة في الرملة البيضاء

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:34
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل وجريحين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة ناريّة، في محلة الرملة البيضاء في بيروت.
 
 
 
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