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لبنان

الجيش منع المواطنين من الإقتراب.. العثور على قنبلة في بلدة برقايل

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على قنبلة في حيّ الأسمر في بلدة برقايل في عكار.

وعلى الفور حضر الجيش الى المكان، ومنع المواطنين من الإقتراب.

وبعد كشف الخبير العسكريّ على القنبلة، تمّ تفجيرها في مكانها لتعذّر نقلها.
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الجيش

برقايل

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