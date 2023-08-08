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لبنان

"اتفاق أولي"... باسيل: ما زلنا في بداية الحوار مع "حزب الله"

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:15
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اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الحوار يجب ان يكون مرتبطاً بأجندة محددة وزمن معين، حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم".
 
كلام باسيل جاء بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، إذ قال: "المطروح مع حزب الله ليس تراجعاً او تنازلا او صفقة او تكويعة، بل عمل سياسي". 
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واشار الى ان "ما حصل مؤخرا، هو اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى الا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة. ما حصل هو اتفاق أولي مع الحزب على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها".

ولفت باسيل إلى أن "لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم".

وعن الصندوق الائتماني قال : "يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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