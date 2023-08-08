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لبنان

صدمتها سيارة.. وفاة الطفلة يارا على طريق سهل سعدنايل

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:22
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن الطفلة يارا ابراهيم قاسم توفيت بعد أن صدمتها سيارة على طريق سهل سعدنايل. 
 
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سعدنايل

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