Advertisement

لبنان

على طريق صور - الناقورة.. حادث سير مروع يوقع خمسة جرحى

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1095696-638271164541891113.jpg
Doc-P-1095696-638271164541891113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع خمسة جرحى بحادث سير مروع على طريق صور - الناقورة، في محلة دير قانون رأس العين. 
 
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 جرحى بحادث سير على طريق عام صور – الناقورة (التجكم المروري)
lebanon 24
08/08/2023 22:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس
lebanon 24
08/08/2023 22:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المدماك الأوّل.. اليكم ما قاله جعجع عن طروحات منصوري
lebanon 24
08/08/2023 22:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل مصري يعلن زواجه بصور رومنسية
lebanon 24
08/08/2023 22:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

الناقورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2023-08-08
14:56 | 2023-08-08
14:46 | 2023-08-08
14:38 | 2023-08-08
14:38 | 2023-08-08
14:03 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24