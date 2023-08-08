منها الخطف والسرقة.. مطلوبون بجرائم مختلفة في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 8/ 8/ 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين بجرائم الخطف والسرقة وإطلاق النار وتجارة المخدرات في بلدة اليمونة - بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف والذخائر الحربية ومسدسًا وأعتدة عسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.