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لبنان

جريمة تُوتّر منطقة لبنانيّة.. تفاصيل تكشف أسماء المتورطين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2023 | 13:09
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عَلم "لبنان24" أن منطقة وادي الزينة - ساحل إقليم الخروب تشهد توتراً كبيراً إثر الجريمة التي وقعت فيها اليوم وأسفرت عن مقتل الشاب بلال كنعان على يد المدعو علي كمال الدين. 

وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إن الجريمة بدأت بإشكال بين الطرفين المذكورين تطور إلى تبادل لإطلاق نار ما أسفر عن مقتل كنعان. 
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وكشفت المصادر أن قوة من مخابرات الجيش نفذت عمليات دهم في المنطقة المذكورة بهدف توقيف كمال الدين، إلا أنها لم تعثر عليه في منزله، فيما البحث عنه مستمرٌ تمهيداً لتوقيفه. 

وبحسب المصادر، فإن الشابين كمال الدين وكنعان ينتميان إلى حزب الله، والاتصالات مستمرة على صعيد الحزب لتطويق الاشكال منعاً لتفاقمه وسط مخاوف من أن تقوم عائلة الشاب القتيل بردة فعل ضد ذوي القاتل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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