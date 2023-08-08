بشأن لبنان.. معلومات عن إختلاف في الرؤى السياسيّة بين فرنسا والسعوديّة

أفادت معلومات "الجديد" أن النقاش في الكواليس السياسية يدور حول الاختلاف في الرؤى السياسية بين فرنسا والسعودية، وهو ما سيظهر جليا في أيلول مع عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.

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