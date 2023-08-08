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لبنان

بشأن لبنان.. معلومات عن إختلاف في الرؤى السياسيّة بين فرنسا والسعوديّة

Lebanon 24
08-08-2023 | 13:21
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أفادت معلومات "الجديد" أن النقاش في الكواليس السياسية يدور حول الاختلاف في الرؤى السياسية بين فرنسا والسعودية، وهو ما سيظهر جليا في أيلول مع عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت. 
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