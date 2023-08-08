معطيات مهمّة جدّاً عن قضيّة وفاة الطفلة لين طالب.. ماذا كشفت الأدلة والحمض النووي عن هويّة المغتصب؟

أفادت قناة "الجديد" أن القاضية سمرندا نصار حصرت الشبهات حول خال الطفلة لين طالب من خلال بعض الأدلة كنتائج فحص الحمض النووي و"داتا الهاتف" حيث يوجد عليه الكثير من الصور لأطفال ما رفع الشك بأنه المُغتصب.

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