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لبنان
في غرفة داخل مبنى... حريق اكوام من الحطب والنفايات في قب الياس
Lebanon 24
08-08-2023
|
16:41
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في اكوام من الحطب والنفايات في غرفة داخل احدى المباني في قب الياس-البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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