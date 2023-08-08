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لبنان

في غرفة داخل مبنى... حريق اكوام من الحطب والنفايات في قب الياس

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:41
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب في اكوام من الحطب والنفايات في غرفة داخل احدى المباني في قب الياس-البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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