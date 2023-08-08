تملَّص مصارف من الإذعان لتعاميم المركزي

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لبنان
تملَّص مصارف من الإذعان لتعاميم المركزي
Lebanon 24
08-08-2023
|
17:01
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تتملَّص مصارف كبرى من الإذعان لتعاميم المركزي، التي صدرت في عهد الحاكم السابق، وتغلق الأبواب على الزبائن والخزائن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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