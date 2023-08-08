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لبنان
متابعة لحظة بلحظة
Lebanon 24
08-08-2023
|
17:30
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تابعت جهات حزبية قيادية لحظة بلحظة مفاوضات وإجراءات التوصل الى هدنة في مخيم "عين الحلوة" وشملت الاتصالات أطرافاً خارج لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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