جريح جرّاء حادث سير في زوق مصبح

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية أصيب جرّاء تعرّضه لحادث سير بين آلية نوع ڤان لنقل الركاب ودراجة نارية على أوتوستراد زوق مصبح - كسروان.

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