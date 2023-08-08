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لبنان

جريح جرّاء حادث سير في زوق مصبح

Lebanon 24
08-08-2023 | 19:00
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية أصيب جرّاء تعرّضه لحادث سير بين آلية نوع ڤان لنقل الركاب ودراجة نارية على أوتوستراد زوق مصبح - كسروان.
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جريح

حادث سير

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