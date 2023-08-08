

Advertisement وكتبت" نداء الوطن": حتى مساء أمس لم تكن محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر توصلت الى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لإبلاغه موعد حضوره جلسة اليوم أمام الهيئة الاتهامية. وأكدت مصادر متابعة أن «جهات التبليغ لم تجد سلامة في مكان الإقامة المسجل في محاضر التحقيق الذي أجراه معه القاضي شربل ابو سمرا»، لكنها استغربت «كيف لم تتم الاستعانة بالجهات الأمنية التي تعرف مكان وجود سلامة في أي لحظة، باستخدام تقنيات تحديد الموقع تبعاً للإحداثيات الإلكترونية المتصلة بهاتف جوال سلامة»، كما استغربت «كيف أنه يحظى بمرافقة أمنية رسمية ولا تستطيع تلك القوى الأمنية معرفة مكان وجوده، وهي التي ترعى حمايته وتأمين طريقه».وأضافت المصادر أن «التعاون القضائي-الأمني كفيل بإيجاد أي شخص مثل سلامة، إلا إذا صار فاراً من العدالة والأمن، واتخذ كل الاحتياطات التي تحول دون الوصول اليه».ولفتت مصادر أخرى لـ»نداء الوطن» الى أنّ سلامة حالياً في «حالة ارتباك بالنظر الى شكوك بدأت تساوره حول وعود الحماية التي سبق وحصل عليها من جهات نافذة في منظومة الحكم. وكان متفاجئاً جداً من صدور قرار من الهيئة الاتهامية بفسخ قرار تركه رهن التحقيق الذي اتخذه القاضي ابو سمرا في سياق متفق عليه مسبقاً». وتوقعت المصادر أن «يكون سلامة قد حاول معرفة مصير حضوره أمام الهيئة الاتهامية، وهل يتم توقيفه؟ فلم يحصل على الجواب الشافي الذي يبني عليه قراره».واستدركت المصادر أن «سلامة قد يعود للظهور وحضور جلسة التحقيق اليوم أو لاحقاً، بعد حصوله على استشارات أمنية وقضائية وقانونية وسياسية تطمئنه وتضمن له عدم توقيفه». ويذكر أن سلامة «ينكر التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه قدم ما يكفي من مستندات تنفي ان تكون عمولات فوري (شركة شقيقه رجا) من المال العام، بل هي مال خاص، واذا كان فيها من جرم فان الزمن مر عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة».وختمت المصادر بتأكيد أن «القضاء الأوروبي (في 7 دول على الأقل) يتابع مجريات التعامل القضائي اللبناني أولاً بأول، وذلك منذ صدور مذكرات توقيف دولية بحقه في نشرة حمراء من الانتربول الدولي». كتبت" الاخبار": لن يمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة اليوم، أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت بسبب عدم تحرير إشعار التبليغ قبل ثلاثة أيّام من موعد الجلسة بحسب القانون، فضلاً عن أنّ التبليغات في المرحلة السابقة كانت تتمّ في مكان عمله السابق في مصرف لبنان في محلّة الحمراء في بيروت، بينما محلّ إقامته الحالي غير محدّد.وكتبت" نداء الوطن": حتى مساء أمس لم تكن محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر توصلت الى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لإبلاغه موعد حضوره جلسة اليوم أمام الهيئة الاتهامية. وأكدت مصادر متابعة أن «جهات التبليغ لم تجد سلامة في مكان الإقامة المسجل في محاضر التحقيق الذي أجراه معه القاضي شربل ابو سمرا»، لكنها استغربت «كيف لم تتم الاستعانة بالجهات الأمنية التي تعرف مكان وجود سلامة في أي لحظة، باستخدام تقنيات تحديد الموقع تبعاً للإحداثيات الإلكترونية المتصلة بهاتف جوال سلامة»، كما استغربت «كيف أنه يحظى بمرافقة أمنية رسمية ولا تستطيع تلك القوى الأمنية معرفة مكان وجوده، وهي التي ترعى حمايته وتأمين طريقه».وأضافت المصادر أن «التعاون القضائي-الأمني كفيل بإيجاد أي شخص مثل سلامة، إلا إذا صار فاراً من العدالة والأمن، واتخذ كل الاحتياطات التي تحول دون الوصول اليه».ولفتت مصادر أخرى لـ»نداء الوطن» الى أنّ سلامة حالياً في «حالة ارتباك بالنظر الى شكوك بدأت تساوره حول وعود الحماية التي سبق وحصل عليها من جهات نافذة في منظومة الحكم. وكان متفاجئاً جداً من صدور قرار من الهيئة الاتهامية بفسخ قرار تركه رهن التحقيق الذي اتخذه القاضي ابو سمرا في سياق متفق عليه مسبقاً». وتوقعت المصادر أن «يكون سلامة قد حاول معرفة مصير حضوره أمام الهيئة الاتهامية، وهل يتم توقيفه؟ فلم يحصل على الجواب الشافي الذي يبني عليه قراره».واستدركت المصادر أن «سلامة قد يعود للظهور وحضور جلسة التحقيق اليوم أو لاحقاً، بعد حصوله على استشارات أمنية وقضائية وقانونية وسياسية تطمئنه وتضمن له عدم توقيفه». ويذكر أن سلامة «ينكر التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه قدم ما يكفي من مستندات تنفي ان تكون عمولات فوري (شركة شقيقه رجا) من المال العام، بل هي مال خاص، واذا كان فيها من جرم فان الزمن مر عليها وفقاً للقوانين ذات الصلة».وختمت المصادر بتأكيد أن «القضاء الأوروبي (في 7 دول على الأقل) يتابع مجريات التعامل القضائي اللبناني أولاً بأول، وذلك منذ صدور مذكرات توقيف دولية بحقه في نشرة حمراء من الانتربول الدولي».

وقال مصدر قضائي مواكب لهذه الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا لم يعد الملف من الهيئة الاتهامية فإن جلسة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك المقررة يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ستصبح بحكم المؤجلة، ما دام أن الملف لا يزال في عهدة هيئة قضائية أخرى».

ورغم غياب الجواب القاطع حول إمكانية حضور سلامة من غيابه، يؤكد المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين لمى أيوّب ومحمد شهاب «ستكون أمام خيار من اثنين، إما المصادقة على قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف إلى الأخير بحالته الحاضرة، وإما تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وتحيله موقوفاً على قاضي التحقيق لاستكمال استجواباته».

واستبعد مرجع قانوني إمكانية التوقيف، وأعطى تفسيره لذلك، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر استأنفت قراراً غير موجود، حيث إن أبو سمرا لم ينه استجواب رياض سلامة، وهو تركه رهن التحقيق على أن يستكمل استجوابه بعد جلسات رجا سلامة وماريان الحويك والشهود، وبالتالي فإن أبو سمرا ينتظر أن يختم التحقيق ويحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء رأيها ومطالبها، وفي ضوء ذلك يتقرر إما إصدار مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق أو تركه بسند إقامة».

في المقابل لا يزال الجانب الألماني يطلب مزيداً من المعلومات، وأفادت أوساط في قصر العدل في بيروت، بأن «وفداً من السفارة الألمانية في بيروت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأبلغه بمطالب جديدة وردت عبر استنابات قضائية، فأحالها عويدات على القاضي أبو سمرا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب الألماني يصر على زيارة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلق بحسابات خاصة برياض سلامة وشقيقه ومساعدته». ووفق الأوساط نفسها، فإن «الفريق الألماني طلب الاطلاع على مستندات متعلقة بالملف اللبناني الموجود عند أبو سمرا، وقد سمح له بالاطلاع على بعض المستندات التي لا تمس سرية التحقيق اللبناني».