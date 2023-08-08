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لبنان

استعدادات لـ"معركة" نقابة المحامين

Lebanon 24
08-08-2023 | 22:40
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يُنتظر أن يعلن ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت استقالتهم من المجلس تمهيداً لمعاودة خوض الانتخابات على منصب النقيب في تشرين الثاني المقبل. والأعضاء الثلاثة هم: ألكسندر نجّار، عبدو لحود ووجيه مسعد. وتحلّ المحامية مايا شهاب التي جاءت رديفة في انتخابات تشرين الثاني 2022، مكان أحد هؤلاء الثلاثة.( الاخبار)
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