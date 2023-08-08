فلتان غير مسبوق على الحدود اللبنانية - السورية

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تشهد الحدود اللبنانية - السورية منذ ايام تفلتاً امنياً غير مسبوق، بحيث تنشط عمليات تهريب البشر والسلع والمحروقات، وظاهرة تهريب السوريين الى لبنان، ومنه الى قبرص والدول الأوروبية، اذ ارتفع اعداد هؤلاء الى المئات يومياً، خصوصاً عبر معبري شدرا والعوينات، وعلى خط المهربين هم من ابناء المناطق الحدودية، ويقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويلقون دعماً من مسؤولين كبار.(الديار)