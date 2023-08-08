29
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معركة تحديد مهام اليونيفل بدأت
Lebanon 24
08-08-2023
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت آمال خليل في"الاخبار": يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
Advertisement
وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
Lebanon 24
سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه
07:07 | 2023-08-08
08/08/2023 07:07:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 03:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
Lebanon 24
طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)
05:45 | 2023-08-08
08/08/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
Lebanon 24
رواتب القطاع العام ستُدفع.. وفق هذه الآلية
03:15 | 2023-08-08
08/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع شابة عمرها 25 عاماً.. ممثلة تنفصل عن زوجها بعد 11 عاماً من الزواج
Lebanon 24
خانها مع شابة عمرها 25 عاماً.. ممثلة تنفصل عن زوجها بعد 11 عاماً من الزواج
12:06 | 2023-08-08
08/08/2023 12:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-08-09
3 أسئلة جديدة يطرحُها اللبنانيون يومياً بعد أزمة الدولار.. ما هي؟
02:45 | 2023-08-09
تحذير السفارات "أبعد من اشتباكات عين الحلوة"؟
02:18 | 2023-08-09
نائبٌ يوجّه رسالة شكرٍ إلى الكويت.. ما السبب؟
02:15 | 2023-08-09
عينُه على بري.. ماذا يريد باسيل؟
02:00 | 2023-08-09
هل كان نَقص مِن وزن المقاطعين لو شاركوا في "لقاء الديمان"؟
01:45 | 2023-08-09
"تحرُّكات غريبة" في صيدا.. هذا ما رصده الأهالي!
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
09/08/2023 09:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
09/08/2023 09:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
09/08/2023 09:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24