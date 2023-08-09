Advertisement

لبنان

صورٌ لخيمة "حزب الله" عند الحدود الجنوبيّة.. شاهدوها

Lebanon 24
09-08-2023 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1095808-638271623850562398.jpg
Doc-P-1095808-638271623850562398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرَت صحيفة "النهار" مؤخراً مجموعة من الصور الخاصّة بخيمة "حزب الله" الموجودة عند الحدود الجنوبية وتحديداً في منطقة مزارع شبعا.
 
Advertisement
وكانت تلك الخيمة أثارت إستنفاراً كبيراً في أوساط العدو الإسرائيليّ، وقد اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ وجودها عند الحدود يُعدُّ بمثابة "حدث تكتيكيّ وإستراتيجي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ الخيمة لا تُشكّل خطراً أمنياً .
 
وفي تصريحٍ له خلال زيارة قام بها عند الحدود مع لبنان، الثلاثاء، رأى غالانت أنّ "حزب الله" قام بإستفزازات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، متوعداً لبنان بإعادته إلى العصر الحجري في حال نشوب أيّ حرب مع "حزب الله"، وأضاف: "لا ترتكبوا خطأ، لا نريد حربا، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن غالانت دعوته للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "بعدم ارتكاب أي خطأ"، وقال موجها كلامه له: "لقد ارتكبت أخطاء في الماضي ودفعت ثمنًا باهظًا للغاية، إذا تطور هنا تصعيد أو صراع سنعيد لبنان إلى العصر الحجري". وأضاف "لن نتردد في استخدام كل قوتنا إذا اضطررنا لذلك".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-08-09
02:45 | 2023-08-09
02:18 | 2023-08-09
02:15 | 2023-08-09
02:00 | 2023-08-09
01:45 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24