صورٌ لخيمة "حزب الله" عند الحدود الجنوبيّة.. شاهدوها

نشرَت صحيفة "النهار" مؤخراً مجموعة من الصور الخاصّة بخيمة "حزب الله" الموجودة عند الحدود الجنوبية وتحديداً في منطقة مزارع شبعا.

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وكانت تلك الخيمة أثارت إستنفاراً كبيراً في أوساط العدو الإسرائيليّ، وقد اعتبر وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ وجودها عند الحدود يُعدُّ بمثابة "حدث تكتيكيّ وإستراتيجي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ الخيمة لا تُشكّل خطراً أمنياً .

وفي تصريحٍ له خلال زيارة قام بها عند الحدود مع لبنان، الثلاثاء، رأى غالانت أنّ "حزب الله" قام بإستفزازات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، متوعداً لبنان بإعادته إلى العصر الحجري في حال نشوب أيّ حرب مع "حزب الله"، وأضاف: "لا ترتكبوا خطأ، لا نريد حربا، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".