"حزب الله" سيرد بالتصعيد

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من الواضح أن الخطاب السياسي الاسرائيلي تجاه "حزب الله" ولبنان يأخذ اتجاهات تصعيدية كبيرة، اذ تزداد التهديدات التي يطلقها مسؤولون اسرائيليون رسميون، وهذا الامر كان واضحاً في الأيام الماضية.ووفق مصادر متابعة فان"حزب الله" سيرد بشكل او بآخر خلال الأيام المقبلة بخطاب مماثل وتصعيدي، في اطار تكريس الردع عند الحدود الجنوبية، وقد يكون الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله هو من سيرد بشكل مباشر.وبحسب المصادر" فان الصور التي نشرها مراسل "قناة المنار" علي شعيب لميناء حيفا امس، هي واحدة من الرسائل التصعيدية التي اراد الحزب ايصالها في اطار الرد على التهديدات الاسرائيلية.