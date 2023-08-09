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لبنان

"تحرُّكات غريبة" في صيدا.. هذا ما رصده الأهالي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2023 | 01:45
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كشفت معلومات "لبنان24" عن حدوث حالةٍ من الإرتباك في منطقة التعمير الفوقاني المُحاذية لمخيم عين الحلوة، حيثُ اشتبهَ الأهالي هناك بتحرّكاتٍ لعناصر غريبة يُرجّح أن تكون تابعة لجماعة "جُند الشّام" التي خاضت إشتباكات مسلحة في المخيم الأسبوع الماضي ضدّ حركة "فتح".
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ولفتت المصادر إلى أنَّ أهالي التعمير أبقوا أنفسهم في حالة تأهّبٍ لرصدِ أيّ تحرّك مشبوه قد يكون هدفه المراقبة والإستطلاع، لاسيما أنَّ الوضع في المخيّم ما زال مُتوتراً رغم توقف الإشتباكات المُسلَّحة داخلهُ.

في غضون ذلك، جرى خلال الساعات الماضية رصدُ رسائل جديدة في أوساطٍ مؤيّدة لحركة "فتح" مفادها أنّهُ لن يتمّ السكوتُ عن الجريمة التي ارتكبتها عناصر "جُند الشام" بحقّ قائد الأمن الوطنيّ الفلسطيني في صيدا سابقاً اللواء أبو أشرف العرموشي مع رفاقه.

وجرى تناقل فيديوهات تشير إلى أنَّ الثأر لدماء العرموشي بات قريباً، وأنَّ أمن المخيمات سيبقى قائماً ولن يتزعزع بوجود "فتح" وعناصرها. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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