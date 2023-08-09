تحذير السفارات "أبعد من اشتباكات عين الحلوة"؟

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يقول رئيس حزب مسيحي، خلال دردشة خاصة، إنّ "خطوة دعوة سفارات دول خليجية رعاياها لمغادرة لبنان أبعد من اشتباكات عين الحلوة، وهي تحمل سبباً سياسياً سيظهر في المرحلة المقبلة مع نهاية فصل الصيف"، معتبراً أنّه "لا شك أنّ المسار السعودي - الإيراني متعثّر وللبنان ارتباط مباشر".