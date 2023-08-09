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لبنان

تحرّك طارئ في زحلة بعد" خطأ غير مقصود"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2023 | 03:15
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لفت مصدر مطلع في مدينة زحلة إلى أنّ إجتماعاً حصل بعيداً من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تم خلاله وضع إستراتيجية طارئة لعمل المطاعم والمقاهي والفنادق في المدينة لمتابعة موسم السياحة بزخم كما بدأ منذ شهرين، بعد الخطأ غير المقصود الدي حصل في أحد المطاعم وعكّر الجو السياحي في المدينة التي إشتهرت منذ حوالى مئة سنة بالمازة الزحلاوية اللبنانية التي وصلت الى حوالى 40 صنفت وخاصةً على ضفاف البردوني وفي كروم زحلة.
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أصحاب المقاهي والفنادق أكدوا بين بعضهم البعض أربع نقاط أساسية:
- جودة المأكولات والمواد الأولية. 
- النظافة التامة المعهودة في زحلة. 
- الإنتباه وتفادي أي خطأ. 
 
- الأسعار المدروسة جداً لجذب العدد الأكبر من اللبنانيين والمغتربين والسياح العرب والأجانب.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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