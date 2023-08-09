نائبٌ يوجّه رسالة شكرٍ إلى الكويت.. ما السبب؟

أعلن عضو كُتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في منشور له عبر منصة "إكس" أنه تبلغ من مُفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والأعمار الأستاذ زياد نصر، موافقة الصندوق الكويتي على التعديلات التي تم طلبها، لاستكمال مشروع جر مياه آبار بسري الى اقليم الخروب ومن ضمنها إعتماد بئرين بدل الأربعة المقررة سابقاً، بعد تبدل الأسعار والتكلفة.

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