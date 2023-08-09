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لبنان

نائبٌ يوجّه رسالة شكرٍ إلى الكويت.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:18
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أعلن عضو كُتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في منشور له عبر منصة "إكس" أنه تبلغ من مُفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والأعمار الأستاذ زياد نصر، موافقة الصندوق الكويتي على التعديلات التي تم طلبها، لاستكمال مشروع جر مياه آبار بسري الى اقليم الخروب ومن ضمنها إعتماد بئرين بدل الأربعة المقررة سابقاً، بعد تبدل الأسعار والتكلفة.
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ولفت عبدالله إلى أنهُ سيتم الطلب من المتعهد الإسراع في تنفيذ المشروع، متوجهاً بالشكر إلى دولة الكويت والصندوق الكويتي، وأضاف: "كل الشكر للمهندس نبيل الجسر وفريق عمله على المتابعة، ولا يفوتني شكر الدكتور محمد الحجار الذي كان مُبادراً لهذا المشروع".
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