لقاءات عديدة لميقاتي اليوم.. هذا ما بحثه مع وزراء المال والعدل والشؤون

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة عمل تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية"، قبل ظهر اليوم في السرايا وشارك فيه وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، المالية يوسف الخليل، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصحة العامة فراس الأبيض والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

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الوزير حجار



وأعلن الوزير حجار بعد اللقاء: "عقدت اللجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية اجتماعاً، وكان المطلوب وضع تعديلات على الاستراتيجية في أيار 2022 وفقاً للقرار الذي صدر بتعديل الاستراتيجية لتكون للبنانيين في شكل واضح، فقد كان هناك التباس بين اللبنانيين والمقيمين، وقمنا باعادة صياغة الاستراتيجية لتكون للبنانيين، ويكونوا وحدهم المستفيدين منها. اما كل من هو غير لبناني فيخضع للدعم من المؤسسات الدولية تحت الدستور والقوانين اللبنانية".

أضاف: "لقد أنهينا الصياغة وعرضناها اليوم على اللجنة الوزارية، وطلبنا من الوزراء ان يضعوا ملاحظاتهم عليها ولدينا مجال لغاية 22 الشهر الحالي لانهاء كتابة الاستراتيجية وتبنيها من مجلس الوزراء".



وزير المال ومنصوري



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المالية يوسف الخليل والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.

وأعلن الوزير الخليل بعد الاجتماع: "بحثنا في الشؤون المالية والنقدية، ويجب أن نكون على تواصل دائم حيال هذه الأمور ولنوقع على بعض القضايا".

ورداً على سؤال عمّا يقال عن دفع الرواتب للقطاع العام هذا الشهر بالليرة اللبنانية قال: "سنقوم بجهدنا ليتقاضى الموظفون رواتبهم كالمعتاد مثل السابق.



العدل والشؤون الاجتماعية



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار وتم خلال اللقاء البحث بملف النازحين السوريين.



وزيرة خارجية غانا



واستقبل رئيس الحكومة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.



كذلك، إجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان في مصر علي الحلبي.



وفد اغترابي

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير ووفدا من المغتربين اللبنانيبن في استراليا ضم الشيخ فايز سيف، المحامي خالد الخير والسادة: عمر ياسين، فاروق الشيخ،حافظ علم الدين، مصطفى محفوض، بهاء نشابة، جمال الخير، فواز زريقة وبسام ابراهيم.

وصرح النائب الخير بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس مع وفد من المغتربين اللبنانيين في استراليا، حيث عرضوا لدولة الرئيس بعض المشاكل التي يواجهونها أكان على صعيد القنصلية أو على صعيد الإجراءات المرتبطة بالمراجع الروحية والدينية في لبنان، ووضع الرئيس هذه النقاط على جدوله ووعدنا بمتابعتها".

مدير عام الإسكان

كذلك، إجتمع ميقاتي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي. وأعلن حبيب بعد اللقاء: "لقد اعلمنا رئيس مجلس الإنماء والإعمار الصديق المهندس نبيل الجسر مشكوراً بإعطاء "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" موافقته النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، جئنا نُسِرّ هذا الخبر إلى دولة الرئيس ميقاتي، وننقل إلى اللبنانيين من السراي الحكومي هذه البُشرى السارة، ولا سيما إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسّط". وأضاف: "يتبع هذه الموافقة النهائية، التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر الصندوق بتحويل أموال القرض إلى الحساب المخصّص له في البنك المركزي بعد نفاذِه، وبالتالي يصبح اتفاق القرض نافذاً في القريب العاجل، ليكون بمثابة هديّة الصندوق العربي للبنانيين في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان". وتوجّه حبيب "بخالص الشكر إلى الدول العربية ولا سيما دولة الكويت، والتي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف والمِحَن فكانت له السند الصلب والداعم الوافر"، كذلك خصّ بالشكر "رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي مديره العام الأستاذ بدر محمد السعد، ومجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، ومجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه برّي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار الصديق نبيل الجسر، وحاكميّة مصرف لبنان الممثلة بالحاكم السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فوّاز، وكل مَن ساهم في تسهيل هذا القرض لذوي الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين". ورداً على سؤال قال حبيب: "يمكّن هذا القرض من إعطاء قروض لنحو 6 آلاف وحدة سكنية اي 6 آلاف عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، علما بأن هذا القرض،كما ذكر رئيس الصندوق العربي تم نفاذه، واتخذ قرار بعدما استعمل لمدة 5 سنوات بالغائه والحمدلله أعاد الصندوق العربي السير به وتجديده باعادة اقراض الأموال لمصرف الاسكان بالدولار الأميركي على ان يكون سقف الإقراض 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط".

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صورٌ من إجتماعات الرئيس ميقاتي:

جانب من إجتماع اللجنة الوزارية للإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية:

جانب من إجتماع ميقاتي مع وزير المال والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان:

جانب من إجتماع ميقاتي مع الوزيرين حجّار وخوري:

جانب من اللقاء مع وزيرة خارجية غانا:

جانب من إجتماع ميقاتي مع مدير عام الإسكان: