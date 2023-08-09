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لبنان

5 قتلى في لبنان خلال 24 ساعة.. خبرٌ يكشف ما جرى

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:26
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كشفت غرفة التحكّم المروري، اليوم الأربعاء، عن إحصاءات جديدة لحوادث السير التي حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
ولفتت الغرفة إلى أنّه تم تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين جرّاء 8 حوادث تم التحقيق بمُلابساتها. 
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