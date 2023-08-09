5 قتلى في لبنان خلال 24 ساعة.. خبرٌ يكشف ما جرى

كشفت غرفة التحكّم المروري، اليوم الأربعاء، عن إحصاءات جديدة لحوادث السير التي حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الغرفة إلى أنّه تم تسجيل مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين جرّاء 8 حوادث تم التحقيق بمُلابساتها.