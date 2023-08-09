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لبنان

تصريحٌ مهم من وزير المال عن الرواتب.. إليكم ما قالهُ

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:54
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قالَ وزير المال يوسف الخليل من السراي الحكومي، اليوم الأربعاء، إنّ الجهود متواصلة ومستمرة ليتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم كالمُعتاد مثلما كان يحصلُ سابقاً.
كلام الخليل جاء عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا بحضور النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
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وفي سياق تصريحه، قال وزير المال: "بحثنا في الشؤون المالية والنقدية، ويجب أن نكون على تواصل دائم حيال هذه الأمور ولنوقع على بعض القضايا".
 
ورداً على سؤال عمّا يقال عن دفع الرواتب للقطاع العام هذا الشهر بالليرة اللبنانية قال: "سنقوم بجهدنا ليتقاضى الموظفون رواتبهم كالمعتاد مثل السابق".
 
 
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