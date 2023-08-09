فيديو يُظهر ما جرى مع المسؤول "القوّاتي" في الجنوب.. هكذا فاجأتهُ سيارات مجهولة!

انتشرَ مقطع فيديو جديد يوثق لحظة اختظاف المسؤول "القواتي" الياس الحصروني في بلدة عين إبل الجنوبية قبل مقتله خلال الأيام القليلة الماضية.

ويُظهر المقطع المُصور كيف أن سيارات مجهولة المواصفات اعترضت طريق الحصروني بشكلٍ مباغت ومفاجئ وذلك من دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك حتى الساعة.

وكان الحصروني وُجد ميتاً إلى جانب سيراته في منطقة حرجية، وقد قيل في البداية أن حالة الوفاة حصلت بسبب حادث مروّع. غير أنّ التحقيقات الأولية بالحادثة رجحت تعرّض الحصروني لعملية قتلٍ نتيجة كمين مُدبّر، وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ جثة الحصروني رُميت في أحد الأحراش وأن حالة وفاته لم تكن نتيجة حادثٍ طبيعي.

ولفتت المعلومات إلى أن الجهات الجهات الأمنية المعنية تواصلُ العمل لكشف ملابسات ما جرى والتأكيد على الأدلة الموجودة بحوزتها.

يُشار إلى أن الحصروني كان عضو المجلس المركزي منسق منطقة بنت جبيل السابق في "القوات اللبنانية".



