Advertisement

لبنان

فيديو يُظهر ما جرى مع المسؤول "القوّاتي" في الجنوب.. هكذا فاجأتهُ سيارات مجهولة!

Lebanon 24
09-08-2023 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1095896-638271772016579069.jpg
Doc-P-1095896-638271772016579069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرَ مقطع فيديو جديد يوثق لحظة اختظاف المسؤول "القواتي" الياس الحصروني في بلدة عين إبل الجنوبية قبل مقتله خلال الأيام القليلة الماضية.
 
ويُظهر المقطع المُصور كيف أن سيارات مجهولة المواصفات اعترضت طريق الحصروني بشكلٍ مباغت ومفاجئ وذلك من دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك حتى الساعة.
 
 
وكان الحصروني وُجد ميتاً إلى جانب سيراته في منطقة حرجية، وقد قيل في البداية أن حالة الوفاة حصلت بسبب حادث مروّع. غير أنّ التحقيقات الأولية بالحادثة رجحت تعرّض الحصروني لعملية قتلٍ نتيجة كمين مُدبّر، وقالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ جثة الحصروني رُميت في أحد الأحراش وأن حالة وفاته لم تكن نتيجة حادثٍ طبيعي.
 
 
ولفتت المعلومات إلى أن الجهات الجهات الأمنية المعنية تواصلُ العمل لكشف ملابسات ما جرى والتأكيد على الأدلة الموجودة بحوزتها.
 
يُشار إلى أن الحصروني كان عضو المجلس المركزي منسق منطقة بنت جبيل السابق في "القوات اللبنانية". 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-09
07:21 | 2023-08-09
07:06 | 2023-08-09
07:02 | 2023-08-09
06:50 | 2023-08-09
06:21 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24