"كبسات أمنيّة" مفاجئة على مطاعم في مدينة لبنانية.. ماذا تبيّن؟

قامت دوريّات من أمن الدولة بجولات مفاجئة على المطاعم في طرابلس، برفقة مندوبٍ من وزارة الإقتصاد، وقد سطّرت محاضر ضبطٍ بعددٍ منها، لعدم مطابقتها للشروط الصحيّة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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