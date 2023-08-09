كلامٌ مُقلق من وزير الإتصالات.. هكذا تحدّث عن خدمة "أوجيرو"

كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ وضع هيئة "أجيرو" دخل مرحلة حرجة جداً، مشيراً إلى أن "الخدمة عاطلة"، وقال: "هناك حاجّة ماسة للأموال في الهيئة لقيام الوزارة بواجباتها".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 100.5"، ذكر القرم أنّ "الوزارة لم تحصل على أي ليرة للصيانة في موازنة العام 2022"، وأضاف: "إن دولار أوجيرو اليوم هو 25500 ليرة ويغطي التكلفة على شرط عدم تغير سعر الصرف من 90 ألف ليرة".

وأشار إلى أنّ "المواطنين يتحدثون عن الهدر في قطاع الاتصالات"، وقال: "في ظل غياب المصروف، لا يمكن الهدر. أما في ما خصّ قوننة الإنترنت غير الشرعي، فنحن مستمرون في هذا المشروع، واستحصلنا على تفاصيل كل المشتركين والأرقام التي جمعناها حتى الساعةو تشير إلى 60000 مشترك سيتم ربطهم على الشبكة، لكن عملية الضبط تحتاج لبعض الوقت".