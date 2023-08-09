Advertisement

لبنان

كلامٌ مُقلق من وزير الإتصالات.. هكذا تحدّث عن خدمة "أوجيرو"

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1095911-638271801835172274.jpg
Doc-P-1095911-638271801835172274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ وضع هيئة "أجيرو" دخل مرحلة حرجة جداً، مشيراً إلى أن "الخدمة عاطلة"، وقال: "هناك حاجّة ماسة للأموال في الهيئة لقيام الوزارة بواجباتها". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 100.5"، ذكر القرم أنّ "الوزارة لم تحصل على أي ليرة للصيانة في موازنة العام 2022"، وأضاف: "إن دولار أوجيرو اليوم هو 25500 ليرة ويغطي التكلفة على شرط عدم تغير سعر الصرف من 90 ألف ليرة".
وأشار إلى أنّ "المواطنين يتحدثون عن الهدر في قطاع الاتصالات"، وقال: "في ظل غياب المصروف، لا يمكن الهدر. أما في ما خصّ قوننة الإنترنت غير الشرعي، فنحن مستمرون في هذا المشروع، واستحصلنا على تفاصيل كل المشتركين والأرقام التي جمعناها حتى الساعةو تشير إلى 60000 مشترك سيتم ربطهم على الشبكة، لكن عملية الضبط تحتاج لبعض الوقت".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
11:18 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24