دريان استقبل رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى محمد خالد سنو وأعضاء الهيئة.

وأطلع رئيس هيئة الإغاثة والأعضاء، دريان، على النشاطات والمشاريع الإنمائية والإغاثية والخيرية والاجتماعية والتعليمية في بيروت والمناطق اللبنانية.

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وقدّم سنو للمفتي دريان كشفا بالتقديمات والمساعدات التي توزع للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة والتي تتضمن ضرورات العيش الكريم في هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.



ونوه المفتي دريان بـ"الجهود التي تقوم به الهيئة لتعزيز عملها الخيري والإنساني والإغاثي لتلبية معظم حاجات الناس الأساسية للصمود بوجه الأزمات المعيشية التي تعصف بالوطن".

واستقبل دريان وفدا من الجمعيّة الإسلاميّة اللبنانيّة ورؤساء وأعضاء عدد من الجمعيّات العاملة في سيدني استراليا برئاسة حافظ علم الدّين، وفي حضور النائب أحمد الخير وعضو المجلس الشّرعي الإسلامي الأعلى الشّيخ فايز سيف.



وقد شكر الوفد المفتي دريان على "كلمته التاريخيّة التي توجّه بها إلى الجالية الإسلاميّة في استراليا والّتي كان لها الأثر الكبير لدى أبناء الجالية". كما عرض الوفد لشؤون وشجون الجالية وما حققته من تقدّم وما تعانيه من مشاكل.



وأبدى دريان اهتمامه الكبير بأوضاع الجالية والتّعاون الكامل لما يحقّق مصلحة جميع أبناء الجالية .



وفي الختام وجّه الوفد دعوة للمفتي لزيارة القارّة الأوسترالية في أقرب وقت.