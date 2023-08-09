بيانٌ عاجل ومهم من "الضمان".. ما الذي تقرّر اليوم؟

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، التزامه بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياً لكافة المستشفيات في لبنان، مؤكداً أنّ مدير عام الصندوق محمد كركي أعطى توجياته، اليوم الأربعاء، إلى الدوائر المالية لتحويل 16 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات لعلاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 116 مليار ل. ل.

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وجدّد كركي، بحسب بيان "الضمان"، مطالبته جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية، خصوصاً أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل الضمان.



وأشار الصندوق إلى أن كركي باشر منذ اليوم باتّخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، تمثّلت بتوجيه إنذارين الى كلّ من مستشفى البوار الحكومي والطبيب وديع ندرة المسؤول عن علاج مرضى غسيل الكلى، حملا الرقمين 1372 و1373 تباعاً بتاريخ 9/8/2023، وذلك لمخالفتهما أحكام العقود المبرمة مع الصندوق وتقاضي أموال كبدل علاج من المرضى المضمونين عن علاج غسيل الكلى في المشفى المذكور.



كذلك، طلب كركي الى المستشفيات العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية".