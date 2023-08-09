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لبنان

لـ"تهجير المناكفات".. وزيرٌ يُحدّد مفتاح حل الأزمة الرئاسيّة

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:25
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رأى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن مفتاح حل الأزمة الرئاسية يبدأ بتهجير المناكفات والمضي إلى حوارٍ عقلاني واعٍ حول المخاطر السياسية والأمنية والإقتصادية التي تحاصر البلد.
وفي كلمة له خلال حفل أقيم في مقر المكتبة الوطنية - الصنايع، رأى المرتضى أنَّ "سبيل معالجة الأزمة الإقتصادية يكون من خلال تهجير المواقف الرمادية والمضي قدماً إلى علاقات اقتصادية متاحة مع الدول الجاهزةِ لمساعدتِنا، بدل الاكتفاء بالانصياع إلى تلك التي تفرض الحصار على شعبنا".  
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