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لبنان

بشأن جوازات السفر... ماذا أعلن الأمن العام منذ قليل؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:51
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صدر عن مكتب شوؤن الاعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
يخصّص يوم الجمعة من كل اسبوع في المراكز الإقليمية لاستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين حاملي إقامة في الخارج (إقامة وليس تأشيرة) حصراً دون كوتا، ويستوفى من أصحاب العلاقة بدل خدمات مأجورة مضاعف، وفقاً للضوابط التالية أدناه:
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1-حيازة إقامة صالحة في الخارج أو جنسية أجنبية.
2-حيازة جواز سفر صلاحيته أقل من سنة ونصف أو دخولهم البلاد بموجب جواز مرور.
3-عدم مرور أكثر من /15/ يوماً على دخولهم البلاد بتاريخ تقديم الطلب.
 
 
 
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