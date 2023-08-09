Advertisement

لبنان

فرعية اللجان المشتركة اقرت اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1095933-638271829934147101.png
Doc-P-1095933-638271829934147101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ايوب حميد وحضور النواب: نجاة عون، ايهاب حمادة، فادي كرم، ملحم الحجيري، غازي زعيتر.
Advertisement


كما حضر الجلسة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا، مستشار وزير الزراعية ابراهيم حاوي، رئيس الدائرة في مديرية التنمية الريفية عماد لحود ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، وذلك من اجل قراءة الصياغة الاخيرة لاقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان.
 
 وبعد الاطلاع على القراءة الاخيرة لمواد اقتراح القانون المذكور، تم اقراره معدلا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
11:18 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24