فرعية اللجان المشتركة اقرت اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ايوب حميد وحضور النواب: نجاة عون، ايهاب حمادة، فادي كرم، ملحم الحجيري، غازي زعيتر.كما حضر الجلسة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا، مستشار وزير الزراعية ابراهيم حاوي، رئيس الدائرة في مديرية التنمية الريفية عماد لحود ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، وذلك من اجل قراءة الصياغة الاخيرة لاقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان.