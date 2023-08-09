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لبنان

المطران عوده بحث مع النائب عبد المسيح في الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
09-08-2023 | 06:09
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 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، النائب أديب عبد المسيح، وتباحثا في الأوضاع  الراهنة.
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الياس عوده

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