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لبنان

تبادل إطلاق نار... الجيش دهم منزل أحد المطلوبين وإبنه في حيّ الشراونة

Lebanon 24
09-08-2023 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل المطلوب "ع.ز" وابنه "ع.ز" في حيّ الشراونة في بعلبك، وقد حصل تبادل لاطلاق النار بين القوة ومطلوبين أثناء فرارهم.
 
 
وضبط الجيش أسلحة وأعتدة عسكريّة ومخدرات، وسيارات.
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