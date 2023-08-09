تبادل إطلاق نار... الجيش دهم منزل أحد المطلوبين وإبنه في حيّ الشراونة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل المطلوب "ع.ز" وابنه "ع.ز" في حيّ الشراونة في بعلبك، وقد حصل تبادل لاطلاق النار بين القوة ومطلوبين أثناء فرارهم.

وضبط الجيش أسلحة وأعتدة عسكريّة ومخدرات، وسيارات.