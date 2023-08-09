Advertisement

لبنان

اقفال دائرة النفوس في النبطية... والسبب مُفاجئ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2023 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1095941-638271843827131755.jpg
Doc-P-1095941-638271843827131755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فُوجىء المواطنون بإقفال دائرة النفوس في النبطية أبوابها، مما تسبّب بعدم قدرتهم على تأمين وثيقة إخراج قيد أو غيرها.
 
 
وألصق مأمور النفوس ورقة على الباب الرئيسي للدائرة، أعلن فيها اعتذاره عن استقبال المواطنين بسبب عدم تأمين خطّ كهرباء للمكيّف.
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذا ما ستشهده طرقات النبطية يومي الأحد والثلاثاء
lebanon 24
09/08/2023 19:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في النبطية.. لا لمكب النفايات
lebanon 24
09/08/2023 19:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
lebanon 24
09/08/2023 19:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة تفقدية في اسواق النبطية
lebanon 24
09/08/2023 19:42:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

النبطية

قسم النفوس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
11:18 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24