اقفال دائرة النفوس في النبطية... والسبب مُفاجئ

فُوجىء المواطنون بإقفال دائرة النفوس في النبطية أبوابها، مما تسبّب بعدم قدرتهم على تأمين وثيقة إخراج قيد أو غيرها.

وألصق مأمور النفوس ورقة على الباب الرئيسي للدائرة، أعلن فيها اعتذاره عن استقبال المواطنين بسبب عدم تأمين خطّ كهرباء للمكيّف.