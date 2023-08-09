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لبنان

المفتي قبلان عرض الأوضاع مع منسق الشؤون الانسانية

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:02
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 استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.
 
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وخلال اللقاء، تم البحث في وضع لبنان واستقراره، و"تأكيد دور الأمم المتحدة ومسؤولياتها لمساعدته للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية الخانقة، وضرورة تحركها لمعالجة موضوع النزوح الذي كان من أهم أسباب هذه الفترة الرمادية المنهكة التي يعشيها الشعب اللبناني".  

وقال المفتي قبلان: "هناك إصرار ممنهج لدى البعض على الاستثمار بالخصومة الإقليمية الدولية ولا يهمه ما يصيب هذا البلد جراء سباق القطيعة والارتزاق، توازيا مع اندفاعة أميركية لتكريس الخصومة الإقليمية ومنع أي مناخات إيجابية، وبذلك تعيد واشنطن تخصيب الخصومات العربية - العربية والعربية - الإسلامية كأساس لتجذير الخلافات ومنع التسويات والحلول". 

وتوجه الى القوى السياسية قائلا:"الشعب اللبناني يستحق الإنقاذ السياسي، والتلاقي الإنقاذي ضرورة وطنية، وانتظار التسويات الإقليمية والدولية تضييع للبنان وسط أسوأ ظرف تاريخي، والخرائط الأميركية عبر السواتر المختلفة لا تريد إنقاذ البلد وعينها على تكريس شلل الدولة ومؤسساتها وتطبيع الأزمة والاستثمار بالنعرات الطائفية والقطيعة السياسية، والحل بتسوية داخلية تعيد إنعاش الدولة والشراكة الوطنية، ودون ذلك خيانة للبلد والناس، والصبر إلى ما لا نهاية يضع لبنان أمام استحقاقات كبيرة، وزمن استضعاف لبنان واسترخاص كيانه انتهى، والقوى السياسية معنية بالتلاقي والحوار لإنقاذ مشروع الدولة والشراكة الوطنية، والإنقاذ السياسي باب الحل وهو أكبر ضرورات لبنان". 
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