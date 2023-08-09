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لبنان

تعاونية الموظفين تفسخ العقد نهائياً مع مستشفيي "جبل عامل" و"بلفو".. لهذا السبب

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:06
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 أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن فسخ العقد نهائيا مع مستشفى جبل عامل، "نظرا للفروقات المالية الباهظة التي يتقاضاها المستشفى من مرضى التعاونية، وذلك بموجب القرار رقم 1699/2 تاريخ  9/8/2023".
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وأبلغت المستشفى "المنتسبين اليها والمستفيدين من تقديماتها أن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم".

كذلك اعلنت المديرية عن فسخ العقد نهائيا مع مستشفى "بلفو"، للسبب نفسه. واكدت "للمنتسبين اليها والمستفيدين من  تقديماتها أن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم".
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