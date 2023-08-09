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لبنان

مراقبو الاقتصاد جالوا في مطاعم جزين

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:21
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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في المطاعم الكبيرة في جزين وقرى القضاء، العيشية وبكاسين وصباح وأنان، بمؤازرة عناصر من مكتب امن الدولة في البلدة، وتم التثبت من التزام اصحابها شروط النظافة العامة وسلامة الغذاء لجهة طريقة تحضير المأكولات وتواريخ المواد الاولية والمأكولات المحضرة، ووجه انذار وطلب من احدى المنتجعات بالتوقف فورا عن تقاضي minimum charge على الطاولات وسحب الاعلان من وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص تحت طائلة تنظيم محضر ضبط.
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