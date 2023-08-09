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لبنان

جريمة مروّعة تهزّ الرويسات... سوريّ قتل ربّ عمله ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:21
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قتل عامل سوريّ ربّ عمله في منطقة الرويسات، بعد خلافٍ بينهما، وقام لاحقاً بإطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس حربيّ كان بحوزته.
 
 
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الرويسات

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