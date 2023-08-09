تعرّضا لحادث سير مروّع... إيلي تُوفي وشقيقه طوني نُقل إلى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق عام بلوزا في قضاء بشري، حيث اصطدمت دراجة نارية كان يستقلها ايلي مارون وشقيقه طوني بعامود إنارة.

وتُوفي إيلي، وأُصيب شقيقه بكسور ورضوض، وتمّ نقلهما إلى مستشفى بشرّي الحكومي.