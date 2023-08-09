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لبنان

علامة بحث وسفير الصين في الأوضاع والاستحقاقات المقبلة

Lebanon 24
09-08-2023 | 07:49
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استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان.
 
وتم البحث خلال الاجتماع بالأوضاع في لبنان والاستحقاقات المقبلة، وتناول علامة والسفير العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على تطوير الديبلوماسية الاقتصادية لمساعدة لبنان. كما تطرقا إلى مشروع مبادرة التنمية العالمية لتقديم المساعدات والتعاون بين الدول.
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وأكد الجانبان العمل لاشراك لبنان في هذه المبادرة ومتابعتها مع وزارة الخارجية والمغتربين.

 
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