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لبنان

عدوان استقبل ريزا وبحثا في عودة السوريين

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:00
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استقبل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في دارته في مار شعيا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان "عمران ريزا".
 
 
وتركز البحث على ضرورة الإسراع في معالجة موضوع عودة السوريين إلى بلدهم ومساعدتهم في سوريا.
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عدوان

ريزا

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