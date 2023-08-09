عدوان استقبل ريزا وبحثا في عودة السوريين

استقبل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، في دارته في مار شعيا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان "عمران ريزا".

وتركز البحث على ضرورة الإسراع في معالجة موضوع عودة السوريين إلى بلدهم ومساعدتهم في سوريا.