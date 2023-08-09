شرف الدين ناقش مع الجبهة الوطنية لمتابعة عودة النازحين السوريين تحديات الملف

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استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، عضوي "الجبهة الوطنية لمتابعة عودة النازحين السوريين" يمنى بشير الجميل والمهندس عبدلله ريشا، في حضور الخبير الدولي لمكافحة الفساد سامر البستاني .وناقش المجتمعون التحديات والمؤثرات الضاغطة كافة، على ملف إعادة النازحين السوريين.وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لملاحقة ودعم ملف عودة النازحين في المنابر الإقليمية والدولية وتقويم التطورات كافة التي لها علاقة بهذا الملف.